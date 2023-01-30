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НовостиОбщество30 января 2023 14:36

Ростовчане могут не увидеть пролетающую над Землей комету

Чтобы разглядеть небесное тело, жителям Ростова придется выезжать за город
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ростовчанам разглядеть «небесную странницу» не позволяет облачная погода.

Ростовчанам разглядеть «небесную странницу» не позволяет облачная погода.

Фото: Александр Жданов

Жители Ростова могут не увидеть пролетающую над Землей комету C/2022 E3. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий Астрономической обсерваторией в парке культуры и отдыха имени М. Горького Николай Демин.

По словам ученого, ростовчанам разглядеть «небесную странницу» не позволяет облачная погода. Тем, кто все-таки захочет увидеть «небесную странницу», нужно будет выехать за город.

Напомним, комета C/2022 E3 была открыта в Паломарской обсерватории 2 марта 2022 года. Небесное тело пройдет от Земли на наименьшем расстоянии - 42 миллиона километров 1 февраля 2023 года. На ночном небе она будет располагаться между созвездиями Большой и Малой Медведицы.

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