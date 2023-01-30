Ростовчане могут не увидеть пролетающую над Землей комету

Ростовчанам разглядеть «небесную странницу» не позволяет облачная погода. Фото: Александр Жданов

Жители Ростова могут не увидеть пролетающую над Землей комету C/2022 E3. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий Астрономической обсерваторией в парке культуры и отдыха имени М. Горького Николай Демин.

По словам ученого, ростовчанам разглядеть «небесную странницу» не позволяет облачная погода. Тем, кто все-таки захочет увидеть «небесную странницу», нужно будет выехать за город.

Напомним, комета C/2022 E3 была открыта в Паломарской обсерватории 2 марта 2022 года. Небесное тело пройдет от Земли на наименьшем расстоянии - 42 миллиона километров 1 февраля 2023 года. На ночном небе она будет располагаться между созвездиями Большой и Малой Медведицы.

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