Два кота из Ростовской области оказались номинировали на международную премию

Пушистый сальчанин - настоящая интернет-звезда. Фото: группа кота Федора в соцсетях

Два кота из Ростовской области оказались номинированы на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Голосование еще не завершилось, и поддержать пушистых может любой желающий.

Так, от донского региона в конкурсе участвуют Федя из Сальска и Мурзик из Шахт. Напомним, Федор - настоящая звезда соцсетей, а Мурзик стал известен, благодаря своему бесстрашию, он спас хозяев от ядовитой гадюки.

Добавим, также на премию претендуют участники из Казахстана, Киргизии, Испании, Нидерландов, Вьетнама, США и других стран. По словам организаторов, по состоянию на 27 января, было зарегистрировано 16 тысяч голосов. Пока лидирует пес Сармат из Сыктывкара.

К слову, параллельно с этим конкурсом идет голосование за звание «Народного героя» в номинации «В ответе за тех». Здесь жители Дона могут поддержать сотрудников управления ГО и ЧС Шахт. Они спасли погибающего котенка из четырехметровой трубы.

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