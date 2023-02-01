В Ростовской области двое участковых попались на взятке

В Ростове огласили приговор бывшим участковым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области участковые предстали перед судом за то, что получили от жителя донской столицы взятку в размере 30 тысяч рублей, сообщает областная ФСБ.

По данным ведомства, сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних за эту сумму обещали не привлекать к ответственности мужчину, употреблявшего наркотики.

Однако об этом стало известно силовикам. В итоге в отношении уже бывших лейтенантов полиции завели дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Фигуранты уголовного дела дали признательные показания.

- Октябрьский районный суд признал их вину и огласил приговор. Им назначили штраф в размере 300 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности сроком на два и три года, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Также их приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

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