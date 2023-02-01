В Ростове по маршруту № 43 до Суворовского теперь курсируют более вместительные автобусы

Автобусы оборудованы кондиционерами и аппарелями для маломобильных пассажиров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на маршрут № 43 «мкр. Суворовский - Главный Автовокзал» вместо привычных «ПАЗов» выпустили новые большие автобусы «КАвЗ». Информацию об этом опубликовали на портале «Ростовский городской транспорт».

- На вопрос доступности Суворовского обратил внимание директор департамента транспорта Вадим Шкабарня. После этого еще больше пассажиров смогут добраться до нужных остановок по утрам. Каждый «КАвЗ» может вместить до 80 человек, - говорится в сообщении.

Известно, что новые автобусы оборудованы кондиционерами и аппарелями для маломобильных людей. Добавим, пока на линии работают 9 машин, но в скором времени их количество собираются увеличить до 12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На двух улицах Ростова планируют ввести одностороннее движение

Дорожные нововведения следует ожидать к лету 2023 года (подробности)