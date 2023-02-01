В Ростовской области подрядчик попался на краже 800 килограммов металла

Житель Ростовской области пытался украсть цветной лом. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО
В Ростовской области, в Таганроге, был задержан 36-летний житель Краснодарского края, подозреваемый в краже, сообщает полиция на транспорте.
По данным ведомства, мужчина, являясь подрядчиком, выполнял работы на товарном дворе железнодорожной станции в Таганроге. Приметив там металлом, он его вывез в пункт приема и продал за 60 тысяч рублей.
На следующий день злоумышленник уже нанял грузовик, чтобы таким же образом украсть уже две с половинной тонны цветного лома.
Но афера не удалась, так как мужчину задержали.
- Дознавателем Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Если суд признает вину, что мужчина может сесть в тюрьму сроком на два года.
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