В Ростовской области подрядчик попался на краже 800 килограммов металла

Житель Ростовской области пытался украсть цветной лом. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в Таганроге, был задержан 36-летний житель Краснодарского края, подозреваемый в краже, сообщает полиция на транспорте.

По данным ведомства, мужчина, являясь подрядчиком, выполнял работы на товарном дворе железнодорожной станции в Таганроге. Приметив там металлом, он его вывез в пункт приема и продал за 60 тысяч рублей.

На следующий день злоумышленник уже нанял грузовик, чтобы таким же образом украсть уже две с половинной тонны цветного лома.

Но афера не удалась, так как мужчину задержали.

- Дознавателем Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если суд признает вину, что мужчина может сесть в тюрьму сроком на два года.

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