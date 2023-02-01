Почти в 30 домах в центре Ростова снизили отопление из-за коммунальной аварии

Аварийные бригады должны завершить работу до 20 часов 1 февраля
Фото: Олег УКЛАДОВ
1 февраля в центре Ростова-на-Дону в 29 домах снизили отопление из-за ремонта коммуникаций. Дело в том, что в районе жилого дома на Соколова произошла утечка, пояснили в пресс-службе компании «Ростовские тепловые сети».
Коммунальные неполадки отразились на следующих адресах:
- Соколова, 33, 35, 41, 43, 45, 49, 51, 64, 72, 75, 73
- Малюгиной, 188
- Красноармейская, 178
- Максима Горького, 134, 136, 146, 150, 183-185, 148 А
- Филимоновская, 156
- Ворошиловский, 56, 58, 60, 64, 80
- Чехова, 65, 94 А
Ремонт ведут две аварийные бригады, задействовали 6 единиц спецтехники. Работы планируют завершить до 20 часов 1 февраля. После этого начнут заполнение сетей.
Напомним, ранее городские власти объяснили, что порывы на коммуникациях чаще всего происходят из-за погодного влияния и коррозии.
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