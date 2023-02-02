В Ростовской области Меч Победы передадут Таганрогскому музею-заповеднику

Торжественная передача состоится в День воинской славы России. Фото: соцсети сити-менеджера Таганрога Михаила Солоницина

В Ростовской области в фонд Таганрогского музея-заповедника передадут Меч Победы. Об этом 2 февраля в соцсетях сообщил сити-менеджер Михаил Солоницин.

- Сегодня, в День воинской славы России, пройдет торжественная передача Меча Победы. Он всегда будет служить напоминанием о том, что мы, потомки поколения победителей, должны свято хранить и передавать молодым историческую правду о Великой Отечественной войне, - написал Михаил Солоницин.

Напомним, в 2022 году Таганрог и Ростов-на-Дону в числе 45 городов воинской славы получили эксклюзивные клинки. Эта церемония состоялась в Москве, в зале Славы Музея Победы.

Меч Победы - центральная деталь знаменитых памятников «Родина-мать зовет!», «Тыл - фронту» и «Воин-освободитель». Клинки были вручную выкованы на Урале, на каждом - высечены слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Ножны украшены орденом Победы и портретами великих российских военных деятелей.

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