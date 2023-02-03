Ремонт зданий ЦГБ имени Семашко в Ростове подорожал на 200 млн рублей

В 2021 году при проведении тендера стоимость контракта составляла 503,1 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону ремонт зданий ЦГБ имени Семашко подорожал примерно на 200 млн рублей. Об этом на заседании комиссии гордумы сообщил директор управления капитального строительства Виктор Волобуев.

- Провели обследование и откорректировали документацию. Теперь, с учетом новой информации, стоимость проекта составила 704,3 млн рублей, - рассказал Виктор Волобуев.

Напомним, речь идет о комплексе зданий, которые находятся в границах Ворошиловского, Варфоломеева и Текучева. Обновить предлагалось объекты 1930 года постройки и более позднего периода.

В 2021 году при проведении тендера стоимость контракта составляла 503,1 млн рублей. Заказчиком тогда выступало городское управление капитального строительства, подрядчиком – «Южная строительная компания». Известно, что весной 2022 года работы были временно приостановлены для корректировки проектно-сметной документации.

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