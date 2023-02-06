В Ростове на Университетском снесут аварийный архив ЮФУ, а не учебный корпус

Из-за демонтажа архивного здания ограничат проезд транспорта. Фото: пресс-служба ЮФУ

В Ростове-на-Дону, в переулке Университетском, собираются снести только архивное здание вуза, а не сам учебный корпус. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Южного федерального университета.

- По адресу Университетский, 93/148–150, демонтируют аварийное здание, которое использовали для частичного хранения архива. Речь идет о постройке, расположенной во внутреннем дворе, за корпусом Института филологии, - пояснили в ЮФУ.

Ранее многие решили, что разбирать собрались корпус университета, которому уже более 100 лет. Этот объект культурного наследия 1910 года постройки сносить не планируют.

Напомним, из-за демонтажа архива ЮФУ с 22 февраля по 22 апреля ограничат проезд в переулке Университетском, на участке от строения № 95 до улицы Суворова.

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