Баста стал наставником в одиннадцатом сезоне телешоу «Голос»

Баста уже был наставником в трех сезонах телепроекта для взрослых исполнителей. Фото: страница bastanoggano в соцсети.
Рэпер из Ростова-на-Дону Баста станет наставником в новом 11 сезоне телешоу «Голос» для взрослых исполнителей, сообщает пресс-служба «Первого канала».
Помимо Василия Вакуленко набирать команды вокалистов будут Полина Гагарина, Владимир Пресняков и полуфиналист второго сезона шоу Антон Беляев. Отметим, что Баста уже был наставником в трех сезонах телепроекта для взрослых исполнителей, а также в пяти сезонах шоу «Голос. Дети». А вот для Владимира Преснякова - это дебют в проекте. Третий же наставник, Антон Беляев, был одним из самых ярких участников второго сезона «Голоса».
В этот раз из тысяч претендентов, приславших свои заявки, к участию в слепых прослушиваниях были допущены чуть больше сотни вокалистов. Ими стали как профессионалы, так и просто увлеченные музыкой люди всех возрастов, жители разных уголков России и СНГ. В том числе из Новочеркасска и Ростова-на-Дону.
В новом сезоне зрителей ждут непредсказуемые «слепые прослушивания», драматичные поединки, нокауты и решающие музыкальные дуэли. Победителя всего сезона в прямом эфире выберут сами зрители. Ведущей нового шоу станет Яна Чурикова.
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