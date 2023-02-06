Два человека попали в больницу после ДТП в Волгодонске

Столкнулись Hyundai Accent и Nissan Teana. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Два человека попали в больницу после ДТП на улице Мира в Волгодонске. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, авария произошла вчера вечером. Предварительно, молодой человек на Hyundai Accent не придерживался безопасной дистанции на дороге и в итоге «догнал» Nissan Teana.

Во время этого столкновения травмы получили 25-летний водитель Hyundai, а также его 36-летний пассажир. Теперь в деталях и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

Напомним, в тот же день на трассе Ростов - Азов столкнулись Lexus и Hyundai Solaris. В этой аварии пострадал один из водителей.

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