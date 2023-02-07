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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:10

В Ростовской области в реке Дон сохранится низкий уровень воды, появится лед

Низкий уровень воды ожидается на участке от Аксая до Азова
Ангелина СКИБА
В устье Дона появится лед

В устье Дона появится лед

Фото: Мария ЛЕНЦ

7, 8 и 9 февраля на территории Ростовской области сохранится низкий уровень воды в реке Дон. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает пресс-служба управления МЧС по донскому региону.

Штормовое предупреждение: днем и до конца суток 7 февраля, 8 февраля, ночью и утром 9 февраля в устье Дона, от Аксая до Азова, ожидаются низкие уровни воды в сочетании с процессом ледообразования, - говорится в прогнозе ведомства.

Напомним, ранее о разгуле штормового ветра до 20-23 м/с, гололедице и метели предупредил жителей региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Эксперт пояснил, что непогоду вызовет столкновение теплого воздуха с холодными массами.

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