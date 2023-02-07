В Ростовской области установили все пролеты 2-километрового моста через реку Дон

Мост через реку Дон - один из самых длинных в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксайском районе Ростовской области установили все пролеты 2-километрового моста через реку Дон. Об этом в социальных сетях информирует госкомпания «Автодор».

- К пику летнего сезона можно будет проехать по новому скоростному обходу. Все пролеты искусственного сооружения уже установлены, мост сомкнулся, - говорится в сообщении.

Речь идет о переправе протяженностью 1901 метр. Этот объект - один из самых длинных в России и будет уступать по параметрам только путепроводу через Волгу на трассе М-12 в Татарстане.

Напомним, мост - часть нового 35-километрового участка М-4 «Дон». Проезд по трассе планируют открыть уже летом 2023 года. В январе специалисты уже уложили 517,8 тысячи тонн асфальтобетона, смонтировали 33 тысячи метров барьерного ограждения и 916 опор освещения. В работах задействовали 2587 человек и 388 спецмашин.

Отчет подрядчика о ходе работ ранее заслушал губернатор Василий Голубев. По словам донского главы, дорожный обход улучшит развитие территорий и повысит туристическую привлекательность региона.

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