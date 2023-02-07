В Ростове спасатели освободили задержанного из заклинивших наручников

Оковы за несколько минут «перекусили» специальным инструментом. Фото: управление по делам по ГО и ЧС Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону спасатели помогли сотрудникам МВД снять с задержанного заклинившие наручники. Об этом случае рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

- На минувшей неделе поступил необычный вызов. Около 1 часа ночи сотрудники полиции не смогли снять наручники с задержанного мужчины, ключ сломался прямо в замке, - пояснили в ведомстве.

Арестованный вынужден был дожидаться помощи с руками, заведенными за спину. Прибывшие на место специалисты за несколько минут «перекусили» оковы с помощью инструмента «круг» и освободили руки подозреваемого.

Добавим, ежедневно сотрудники управления ГО и ЧС помогают людям, в том числе работают при пожарах и на местах ДТП. На счету специалистов сотни спасенных жизней. При этом они всегда готовы прийти на помощь и в любых других необычных ситуациях. Например, осенью прошлого года представители ведомства сняли с дерева попугая-беглеца и его хозяина.

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