В Неклиновском районе сгорела мастерская по изготовлению деревянных изделий

ЧП произошло 7 февраля на улице Петровской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Неклиновском районе произошел пожар в мастерской по изготовлению предметов из дерева. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 7 февраля на улице Петровской.

По информации ведомства, мастерская загорелась около 14:50. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило порядка 100 квадратов. Огонь удалось потушить за несколько минут. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании печи на твердом топливе. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На месте ЧП работали 10 спасателей и 3 спецмашины, – сообщили в ведомстве.

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