С 18 марта на трех улицах Ростова-на-Дону введут одностороннее движение

Односторонними сделают улицы Лермонтовскую, Тельмана и Города Волос. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону
С 18 марта три улицы Ростова-на-Дону сделают односторонними для транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
Схему движения планируют поменять на следующих участках:
- Лермонтовская - от Университетского до Крепостного (восточное направление);
- Тельмана - от Университетскго до Крепостного (западное направление);
- Города Волос - от Университетского до Крепостного (восточное направление);
Дорожные нововведения запланировали для «повышения пропускной способности улиц и безопасности движения».
Напомним, с 22 февраля по 22 апреля из-за демонтажа архивного здания ЮФУ ограничат проезд в переулке Университетском, на участке от строения № 95 до улицы Суворова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области установили все пролеты 2-километрового моста через реку Дон
Проезжую часть обещают открыть для транспорта к пику летнего сезона (подробности)