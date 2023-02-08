С 18 марта на трех улицах Ростова-на-Дону введут одностороннее движение

Односторонними сделают улицы Лермонтовскую, Тельмана и Города Волос. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

С 18 марта три улицы Ростова-на-Дону сделают односторонними для транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Схему движения планируют поменять на следующих участках:

- Лермонтовская - от Университетского до Крепостного (восточное направление);

- Тельмана - от Университетскго до Крепостного (западное направление);

- Города Волос - от Университетского до Крепостного (восточное направление);

Дорожные нововведения запланировали для «повышения пропускной способности улиц и безопасности движения».

Напомним, с 22 февраля по 22 апреля из-за демонтажа архивного здания ЮФУ ограничат проезд в переулке Университетском, на участке от строения № 95 до улицы Суворова.

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