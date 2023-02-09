После гибели двух осужденных при пожаре в колонии № 2 Ростова-на-Дону начали проверку

Место происшествия осмотрят следователи и криминалисты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове начали проверку после гибели двух человек при пожаре на территории исправительной колонии № 2. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

- Проводится доследственная проверка по факту обнаружения после пожара тел двух мужчин 37 и 44 лет, отбывавщих наказание. Еще один осужденный с ожогами был госпитализирован, - рассказали в ведомстве.

На место происшествия уже выехали следователи и криминалисты следственного управления. Были назначены судебные экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в Следкоме.

Добавим, ранее случившееся прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области. Журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что огонь разгорелся вчера «на территории объекта коммунально-бытового обеспечения».

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