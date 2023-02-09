В Ростове организуют многофункциональный молодежный центр

Для молодежи это станет местом, где можно будет реализовать себя в разных направлениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону планируют открыть многофункциональный молодежный центр. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В этом году перед нами стоит задача организовать в городе многофункциональный молодежный центр. Подобные уже существуют в ряде муниципальных образований нашего региона, – сообщил сити-менеджер.

Это место станет площадкой для реализации творческих, интеллектуальных, профессиональных, духовных и физических способностей у молодых граждан.

По словам Алексея Логвиненко, для начала нужно выбрать место для организации будущего центра. Так, центр может появиться на базе исторического мультимедийного парка «Россия – моя история».

- Может получиться достойный симбиоз, поскольку задачи парка - исторически просвещать подрастающее поколение. А одно из наших приоритетных направлений в работе с молодежью сегодня – гражданско-патриотическое воспитание, – добавил глава администрации.

С появлением ММЦ у молодежи появится больше возможностей для развития и достижения поставленных целей.