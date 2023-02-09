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НовостиОбщество9 февраля 2023 17:33

Губернатор Ростовской области заявил о резком скачке заболевших коронавирусом

Второй день фиксируется больше 130 зараженных в регионе
Лейла МИРИШОВА
Большое число инфицированных зафиксировали в регионе 3 февраля

Большое число инфицированных зафиксировали в регионе 3 февраля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил о резком скачке инфицированных коронавирусом. Уже второй день количество заболевших на Дону превышает 130. Об этом губернатор рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции 9 февраля.

- Я посмотрел статистику — рост по COVID-19 уже два дня больше 130 случаев. Коэффициент распространения также высокий — 1,8. Раньше мы при показатели чуть больше одного уже в колокола били. Не стоит расслабляться, – подчеркнул Василий Голубев.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф большое число инфицированных зафиксировали в регионе 3 февраля – 132 человека. На следующий день число зараженных составило 150 человек. За 8 и 9 февраля на территории области коронавирус подхватили еще 285 дончан.

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