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НовостиОбщество9 февраля 2023 18:49

Василий Голубев анонсировал гастрольный тур Розенбаума по хуторам Ростовской области

Переговоры с менеджерами артиста уже ведутся
Лейла МИРИШОВА
Музыкант изъявил желание дать концерты в хуторах и станицах.

Музыкант изъявил желание дать концерты в хуторах и станицах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Ростовской области анонсировал гастрольный тур Александра Розенбаума по хуторами региона. Об этом Василий Голубев сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции 9 февраля.

По словам губернатора, Александр Розенбаум его давний товарищ. Сам музыкант изъявил желание дать концерты не по крупным городам, а по хуторам или селам.

- Мы с ним уже договорились, сейчас идет работа с его концертным директором, — поделился Василий Голубев.

Однако, даты концертов пока остаются не известными.

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