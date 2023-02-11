В Ростове прохожие спасли мужчину, который потерял сознание на улице

Ростовчанина на скорой отвезли в больницу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове 55-летнему мужчине, недавно перенесшему инсульт, стало плохо прямо на улице. Об этом в городском паблике рассказала его жена. По словам супруги, ЧП произошло в переулке Современном.

- Он пытался оказать себе помощь сам, но не получалось. На помощь пришла женщина, которая проходила мимо. Потом подошли еще две ростовчанки, - рассказывает супруга.

Пока незнакомки пытались понять, что же происходит с мужчиной, тот потерял сознание.

- Девчонки привели его в чувство, подстелили картон, посадили, чтобы не замерз, связались по его телефону со мной. Ждали, когда приеду. А еще держали мужа, чтоб не упал,- продолжает женщина.

По ее словам, история закончилась хорошо. Супруга госпитализировали, сейчас ему ничего не угрожает. А еще женщина поблагодарила незнакомок за помощь.

- Я прошу у вас прощения, что в этой сложной ситуации я не узнала ваших имен, я и моя семья очень вам признательны, - обратилась ростовчанка к женщинам, спасшим ее мужа, через паблик "Ростов Главный".

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