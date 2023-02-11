Ростовчане спасают изувеченного пса, которого после ДТП оставили умирать на дороге

Собаку, сбитую машиной, спасают волонтеры. Фото: группа "КОТэдж" в соцсетях

Жительница Ростова, основательница приюта для бездомных животных «КОТэдж» Алена в очередной раз не смогла пройти мимо собаки, попавшей под колеса машины.

Пса сбил автомобилист. По всей видимости, водитель даже не попытался помочь животному, а просто оставил его на обочине дороги умирать.

Совершенно случайно мимо проезжала Алена с дочерью Натальей.

- Тяжеленный 30-килограммовый лежал на обочине весь в крови. Вероятно, его сбили прямо за пару минут до обнаружения. Первую помощь Наташа оказала на месте, но кровь продолжала литься, а пес был в состоянии шока и не реагировал на внешние раздражители. С огромным трудом мы затащили его на одеяло, погрузили в машину и привезли домой, - рассказала Алена.

Наталья сама зашила кровоточащие порезы и обработала раны. После собаку отвезли в клинику.

Ей сделали рентген и оказалось, что животного переломы нескольких ребер и лап, также есть ушиб и смещение внутренних органов.

- Вот уже четвертый день врачи борются за его жизнь. Состояние у собаки критическое, - пояснили волонтеры.

После того, как удастся стабилизировать состояние песика, его ждет пять операций, на которые потребуется 75 тысяч рублей.

-Мы пытаемся сейчас собрать эти деньги и очень надеемся на помощь неравнодушных людей, - добавила Алена.

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