В центре Ростова прорвало трубу с кипятком

В Ростове прорвало трубу с кипятком Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону, в центре города, на пересечении Чехова и Суворова, случилась коммунальная авария. По словам очевидцев, произошел прорыв трубы с кипятком и на перекрестке видны клубы пара.

На сайте Ростовских тепловых сетей сообщается, что сейчас там идут ремонтные работы.

- В связи с обнаружением вытекания теплоносителя на поверхность на перекрестке ул. Чехова и Суворова и необходимостью проведения ремонтных работ будут снижены параметры теплоносителя по следующим адресам: Суворова, 34, 43а, 43б, 55, 59, 61, 61б, 63, 65, 73, 75, 77; Чехова, 54, 56/37, 58; Б. Садовая, 91, 95, 97, 99, - прокомментировали в теплосетях.

На месте работают две бригады. Когда поломку удастся устранить, пока не сообщается.

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Рассказываем, когда завершатся аварийные работы (подробнее)