В Ростовской области на три месяца введут ограничения для грузовиков

На Дону три месяца будут действовать ограничения для большегрузов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области с 20 мая 31 августа будут действовать ограничения для большегрузов, которые передвигаются по трассам региона. Об этом сообщает официальный телеграм-канал минтранса области.

Такие меры связаны с тем, что во время жары грузовики портят асфальт.

- Ограничения вступают в силу при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов тепла, - прокомментировали в министерстве транспорта.

В случае, если термометр покажет 32+, то грузовики смогут ездить по трассам Дона с 22:00 до 10:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова прорвало трубу с кипятком

По словам очевидцев, на месте коммунальной аварии - клубы пара (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Транспортные ограничения в Ростовской области с 22 декабря: что запретят

Губернатор запретил запуск беспилотников и ограничил въезд грузовиков в Ростов (подробнее)