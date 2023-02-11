В Ростовской области на три месяца введут ограничения для грузовиков

На Дону три месяца будут действовать ограничения для большегрузов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области с 20 мая 31 августа будут действовать ограничения для большегрузов, которые передвигаются по трассам региона. Об этом сообщает официальный телеграм-канал минтранса области.
Такие меры связаны с тем, что во время жары грузовики портят асфальт.
- Ограничения вступают в силу при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов тепла, - прокомментировали в министерстве транспорта.
В случае, если термометр покажет 32+, то грузовики смогут ездить по трассам Дона с 22:00 до 10:00.
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