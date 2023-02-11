Грузовик со щебнем опрокинулся на въезде в Ростов

Фура со щебнем опрокинулась на въезде в город. Фото: паблик в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В Ростовской области, на северном обходе трассы «Ростов-Таганрог», произошло ДТП с большегрузом, сообщают очевидцы. По предварительным данным, водитель фуры, груженой щебнем, не справился с управлением.

В результате машина опрокинулась на бок, а камни рассыпались по всей дороге. Водители говорят, что гора щебня на трассе была такая, что невозможно было проехать.

- Движение остановилось. Собралась пробка в несколько километров в сторону Ростова, - сообщили подписчики городского паблика.

В пресс-службе ГИБДД по Ростовской области сказали, что в результате аварии погибших и пострадавших нет.

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