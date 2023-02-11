Появилось видео с места аварии с участием грузовика со щебнем на трассе под Ростовом

Из-за аварии пробка растянулась на несколько километров.Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

На въезде в донскую столицу, на северном обходе трассы «Ростов-Таганрог», произошло ДТП с участием грузовика. По словам свидетелей аварии, водитель, по всей видимости, потерял управление. В результате грузовик опрокинулся на бок и из кузова высыпался щебень.

В пресс-службе областной ГИБДД сообщили, что никто не пострадал.

Но вот понервничать участникам дорожного движения все же пришлось изрядно. Дело в том, что из-за камней на дороге невозможно было проехать. Как итог — пробка, растянувшаяся на несколько километров.

Кстати, очевидцы сняли на видео последствия ДТП. На кадрах видно, что грузовик опрокинулся рядом с мостом. На месте в момент, когда были сняты кадры, еще работали сотрудники ДПС.

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