В Ростове на Западном столкнулись автобус и иномарка

В Ростове на Западном столкнулись автобус и легковой автомобиль
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону, в Железнодорожном районе, на проспекте Стачки в субботу, 11 февраля, произошло ДТП с участием пассажирского транспорта и легкового автомобиля, сообщают очевидцы.
Как написали свидетели аварии в группе в "ВК" "Главный - Новости Ростова-на-Дону – 161", столкновение произошло в начале пятого вечера.
По всей видимости, иномарка пошла на обгон, и «зацепила» автобус. По предварительным данным, в ДТП никто не погиб и не пострадал.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что на въезде в донскую столицу перевернулась фура со щебнем.
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