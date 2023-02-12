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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 4:42

В Ростове во время столкновения автобуса с иномаркой пострадала пассажирка городского транспорта

Авария произошла на Западном
Анна ШИЛЯЕВА
Автобус и иномарка столкнулись на простпекте Стачки. Фото: ГИБДД по РО

Автобус и иномарка столкнулись на простпекте Стачки. Фото: ГИБДД по РО

В Ростове, на проспекте Стачки, в субботу, 11 февраля, произошла авария с участием пассажирского автобуса, сообщает региональная ГИБДД. По данным ведомства, водитель «Хендая» пошел на обгон, но не выдержал боковой интервал и столкнулся с «КИА» и городским автобусом.

В результате травмы получила 68-летняя пассажирка общественного транспорта. Ей понадобилась помощь врачей. Всего же в салоне находилось 25 пассажиров.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

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