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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 4:57

В Ростове «Газель» протаранила несколько машин и скрылась с места

Владельцы пострадавших авто просят помочь найти водителя, по вине которого пострадали их автомобили
Анна ШИЛЯЕВА
Машины на Портовой протаранила "Газель". Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

Машины на Портовой протаранила "Газель". Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В Ростове, на Западном, на улице Портовой, несколько машин пострадали от «Газели». Как рассказали очевидцы, водитель последней «зацепил» автомобили, которые были припаркованы на обочине. В результате повреждения получили, как минимум, две-три машины.

- «Газель» всех зацепила и ушла. Шофер даже не остановился посмотреть, в чем дело, - сообщили свидетели аварии.

Хозяева пострадавших машин сейчас пытаются найти водителя «Газели» и потребовать с него возмещения материального ущерба.

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