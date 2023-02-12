Ростовчанка сломала ногу, провалившись в люк

Ростовчанка провалилась в открытый люк Фото: Николай ХИЖНЯК

Для жительницы донской столицы прогулка по городу обернулась серьезной травмой. Об этом она рассказала в соцсетях. По словам женщины, на проспекте Шолохова она наступила на крышку люка, а та неожиданно ушла под землю вместе с пешеходом.

- Упала в люк прямо у пешеходного перехода. В результате получила перелом с двумя смещениями. А если бы ребенок упал туда? - возмутилась женщина.

Пост нашел большой отклик у подписчиков паблика. Большинство пользователей выразили сочувствие ростовчанке. Но некоторые осудили ее, посоветов при этом впредь быть осторожнее.

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