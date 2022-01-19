Ростовчанин сломал ногу во время крещенских купаний

Мужчину отвезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 19 января православные отмечают Крещение. В это время службы идут в храмах, а многие решают окунуться в водоемы. Вот только не для всех такое погружение пошло на благо.

Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», помощь потребовалась 36-летнему мужчине. Инцидент произошел на Северном водохранилище. Ближе к десяти часам вечера 18 января с острой болью в ноге он обратился к медикам. Оказалось, что у ростовчанина - перелом лодыжки.

Очевидцы говорят, что от мужчины сильно разило спиртным. В итоге его отвезли в ближайшую больницу в травмпункт.

Известно, что всего в Ростовской области в этом году открыто 73 места для обрядового купания, из них в Ростове-на-Дону – восемь.

- Все официальные места оборудованы удобными подходами и сходнями, спланирована работа пунктов обогрева и переодевания, - сообщили в региональном правительстве. – Рядом дежурят спасатели, медперсонал, представители казачества и работники правоохранительных органов.

В общей сложности в охране порядка и здоровья дончан задействованы более тысячи человек.

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