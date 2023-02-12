В Ростовской области один день не будут работать телевизоры и радио

Телесигнал пропадет в Таганроге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в Таганроге, на день пропадет телерадиосигнал. Это связано с тем, что будут идти профилактические работы, сообщают Российские телевизионные и радиовещательные сети.
Сигнал пропадет во вторник, 14 февраля. Телевизоры и радио не будут показывать ряд каналов с 10 утра до семи часов вечера.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что в донском крае для грузовиков введут ограничения, которые будут действовать три месяца.
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