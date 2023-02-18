Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин лишится волос, если клуб попадет в лидеры РПЛ

Болельщикам трудно представить тренера без его кудрей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Главный тренер ФК «Ростов» может побриться налысо, если по итогам чемпионата его подопечные попадут в тройку лидеров Российской премьер-лиги. О таком пари, которое заключил Валерий Карпин с полузащитником команды Хореном Байрамяном, рассказал капитан команды Данил Глебов на передаче «Коммент.Шоу».

- Они поспорили, что «Ростов» по итогам чемпионата будет в тройке (РПЛ — прим. ред.) Если будем там - налысо стрижется Карпин, нет - Байрамян, - поделился секретом Данил Глебов.

Еще капитан рассказал, что команда любит собраться вместе и поесть раков, но удается это реже, чем хотелось бы из-за частых выездов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В рейтинг самых перспективных игроков мира вошел защитник ФК "Ростов"

Виктор Мелехин оказался в числе 11 спортсменов из России в этом списке (подробнее)