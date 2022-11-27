Валерий Карпин: сегодня ФК «Ростов» провел один из лучших матчей в сезоне

Главный тренер ФК «Ростов» оценил итоги матча 6-го тура Кубка России. Фото: сайт ФК «Ростов»

В Ростовской области главный тренер ФК «Ростов» прокомментировал итоги встречи с грозненским «Ахматом». Игра в рамках 6-го тура Кубка России состоялась сегодня, 27 ноября. Счет - 3:0 (2:0) в пользу хозяев.

- Сегодня мы провели один из лучших матчей в сезоне. Футболисты хорошо действовали во всех линиях, спасибо им, - сказал Валерий Карпин.

Также наставник ростовских футболистов отметил, что никто не собирается останавливаться на достижениях первой половины сезона.

- Результаты неожиданные даже для меня, мы высоко забрались в таблице. Будем и дальше бороться, чтобы оказаться как можно выше. Это та же задача, что и стояла ранее: набрать до перерыва как можно больше очков. В первой части сезона команда эту задачу выполнила, - отметил Валерий Карпин.

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