Что произошло после матча «Ростов» - «Ахмат»: донская команда вышла в плей-офф Кубка России

Ростовчане провели матч на домашнем поле. Фото: сайт ФК «Ростов»

27 ноября футболисты ФК «Ростов» разгромили на своем поле грозненский «Ахмат». Эта встреча в рамках 6-го тура Кубка России завершилась со счетом 3:0 (2:0). Противостояние оказалось ярким, напряженным и волнительным.

Было много голевых моментов, а также внушительное количество желтых карточек и, соответственно, опасных падений и травм. Несмотря на это, ростовчане завоевали победу и не позволили своим соперникам диктовать условия на игровом поле.

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА

Первый тайм оказался довольно непростым, но щедрым на события. Зрителям, однозначно, не дали заскучать. В основном атаковали ростовчане, но и гости ничуть не уступали. На 17-й минуте гол оформил Андрей Лангович, а на 42-й - Николай Комличенко. Гости так и не смогли отыграться, поэтому на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме противостояние продолжилось, но ситуация не особенно изменилась. Футболисты «Ахмата» пытались провести быстрые атаки, но чаще всего мячом владели ростовчане. На 86-й минуте забил Егор Голенков, окончательно закрепив победу «Ростова».

Николай Комличенко забил гол на 42-й минуте игры. Фото: группа ФК «Ростов» в VK

ЧТО СКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Итоги прошедшей встречи на послематчевой пресс-конференции уже подвел главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. Наставник донской команды остался доволен счетом и похвалил игроков.

- Сегодня мы провели один из лучших матчей в сезоне. Футболисты хорошо действовали во всех линиях, спасибо им, - сказал Валерий Карпин.

По итогам первой половины сезона, отметил специалист, ростовский клуб оказался «высоко в таблице, но на этом успокаиваться никто не собирается».

Итоги прокомментировал главный тренер донской команды Валерий Карпин. Фото: сайт ФК «Ростов»

ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

Донские болельщики, которые следили за игрой, не скрывают в сети своих эмоций. Все очень рады победе и желают футболистам новых, не менне замечательных достижений. В группе футбольного клуба в VK уже появились десятки комментариев.

- Спасибо игрокам за такой подарок на Новый год, - написал один из пользователей сети.

- Хороший настрой и желание откровенно порадовали. Интересная и содержательная игра идет только в плюс нашим парням. Щетинина таким хочется видеть на поле всегда - зверская мотивация и эффективность. Убедительная жирная точка в этом году, красавцы, - отметил в общем обсуждении еще один любитель футбола.

- Парни молодцы. Завершили год на мажорной ноте. Вышли из группы, занимаем сейчас третье в РПЛ в первой части сезона. Продолжаем в том же духе, - добавил другой болельщик.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Следующие матчи донская команда проведет в марте 2023 года в рамках РПЛ. В 18 туре состоится встреча «Локомотивом», в 19 туре будут играть с «Пари НН». Обе спортивные баталии ростовчане проведут на домашнем поле.

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