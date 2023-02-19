В Ростовской области уже восемь человек попали в программу «ипотека для отличников»

50 молодых специалистов смогут воспользоваться субсидией в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове первые восемь отличников – выпускников вузов - получили свидетельства о праве на бюджетные субсидии для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам. В течение трех месяцев действия свидетельства все они приобретут жилье. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Документы вручены учителям математики и физики, учителю начальных классов, преподавателю Южного федерального университета, двум врачам-стажерам (анестезиологам-реаниматологам), врачу-стажеру (эндокринологу), врачу-педиатру.

Пилотный проект «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых» стартовал на территории Ростовской области с 1 января 2023 года. В нем могут участвовать учителя, преподаватели и врачи, получившие с 2021 года дипломы вуза с отличием. На реализацию проекта в 2023 году в бюджете предусмотрено 26,25 млн рублей — этого хватит на бюджетные субсидии 50 выпускникам-отличникам.

В рамках областной поддержки участник проекта каждый месяц будет получать бюджетную субсидию, компенсирующую расходы по оплате процентной ставки, которые для него будут снижены до 1 процента годовых.

В программе могут участвовать граждане России с постоянной регистрацией на территории РФ, нуждающиеся в улучшении жилищных условий на территории Ростовской области — то есть у них нет своего жилья или в собственности есть менее 10 квадратных метров площади на человека. А работать потенциальный участник программы должен на Дону в государственной медорганизации на должности врача или в государственной или муниципальной организации в должности учителя или преподавателя.

Сейчас Агентство жилищных программ ведет прием заявок.

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