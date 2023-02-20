В Ростовской области продолжает активно расти заболеваемость коронавирусом

За все время пандемии в Ростовской области заболели 442 261 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжает расти число инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Отметим, что заболеваемость вирусом растет несколько дней. Так, 16 февраля, выявлено 280 инфицированных, а 17 февраля еще 312 дончан подхватили коронавирус. С чем связан резкий скачок заболеваемости пока неизвестно.

За все время пандемии COVID-19 на территории Ростовской области заболели 442 261 человек. Скончались от инфекции 11 тысяч пациентов. Вакцинировались от коронавируса 2,9 млн граждан.

Напомним, что в начале февраля глава региона Василий Голубев сообщил о резком скачке числа зараженных коронавирусом.

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