Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 5:51

В Ростовской области продолжает активно расти заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки зафиксировали 200 зараженных
Лейла МИРИШОВА
За все время пандемии в Ростовской области заболели 442 261 человек

За все время пандемии в Ростовской области заболели 442 261 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжает расти число инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Отметим, что заболеваемость вирусом растет несколько дней. Так, 16 февраля, выявлено 280 инфицированных, а 17 февраля еще 312 дончан подхватили коронавирус. С чем связан резкий скачок заболеваемости пока неизвестно.

За все время пандемии COVID-19 на территории Ростовской области заболели 442 261 человек. Скончались от инфекции 11 тысяч пациентов. Вакцинировались от коронавируса 2,9 млн граждан.

Напомним, что в начале февраля глава региона Василий Голубев сообщил о резком скачке числа зараженных коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове у пациентки с симптомами ОРВИ обнаружили редкое опасное заболевание

Сначала женщина лечила простуду, а потом у нее диагностировали миеломную болезнь

(Подробности)