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НовостиЗвезды25 февраля 2023 7:35

Концерт Елены Ваенги в Ростове-на-Дону перенесли на 28 мая

Певица вынуждена была изменить даты выступлений из-за ларингита
Ангелина СКИБА
До этого зрителей на творческое шоу приглашали в феврале

До этого зрителей на творческое шоу приглашали в феврале

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области концерты Елены Ваенги перенесли на новые даты. Об этом говорится в официальной группе певицы в VK.

Теперь посетить выступление исполнительницы в Ростове-на-Дону можно будет 28 мая, в Таганроге - 29 мая. До этого зрителей на творческое шоу приглашали 23 и 24 февраля.

Напомним, Елена Ваенга вынуждена была перенести свой концерты в нескольких городах России из-за ларингита.

- У меня ларингит. Уже был опыт, когда выходила на сцену с тысячными залами, и мне много писали о разочаровании. Это пытка для меня и издевательство над зрителем, - объяснила в соцсетях певица.

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