Концерт Елены Ваенги в Ростове-на-Дону перенесли на 28 мая

До этого зрителей на творческое шоу приглашали в феврале
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области концерты Елены Ваенги перенесли на новые даты. Об этом говорится в официальной группе певицы в VK.
Теперь посетить выступление исполнительницы в Ростове-на-Дону можно будет 28 мая, в Таганроге - 29 мая. До этого зрителей на творческое шоу приглашали 23 и 24 февраля.
Напомним, Елена Ваенга вынуждена была перенести свой концерты в нескольких городах России из-за ларингита.
- У меня ларингит. Уже был опыт, когда выходила на сцену с тысячными залами, и мне много писали о разочаровании. Это пытка для меня и издевательство над зрителем, - объяснила в соцсетях певица.
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