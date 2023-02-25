Концерт Елены Ваенги в Ростове-на-Дону перенесли на 28 мая

До этого зрителей на творческое шоу приглашали в феврале Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области концерты Елены Ваенги перенесли на новые даты. Об этом говорится в официальной группе певицы в VK.

Теперь посетить выступление исполнительницы в Ростове-на-Дону можно будет 28 мая, в Таганроге - 29 мая. До этого зрителей на творческое шоу приглашали 23 и 24 февраля.

Напомним, Елена Ваенга вынуждена была перенести свой концерты в нескольких городах России из-за ларингита.

- У меня ларингит. Уже был опыт, когда выходила на сцену с тысячными залами, и мне много писали о разочаровании. Это пытка для меня и издевательство над зрителем, - объяснила в соцсетях певица.

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