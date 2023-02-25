В Ростовской области снова изменилась стоимость проезда по платным участкам М-4 «Дон»

В будущем платные отрезки пути собираются сделать в четырех районах Ростовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

На всех платных участках М-4 «Дон», в том числе в Ростовской области, изменили тарифы на проезд. Об этом водителей предупредила госкомпания «Автодор».

М-4 «Дон» по территории донского региона проходит от села Самарского до хутора Цукерова Балка. Чтобы преодолеть этот участок на машинах первой категории теперь потребуется не 65-79 рублей, а 100.

С водителей транспорта второй категории планируют взимать уже не 105, а 150 рублей. За третью категорию придется заплатить 200 рублей вместо 117-130 рублей, а за четвертую категорию - 300 рублей вместо 247-275 рублей.

Добавим, на автодороге М-4 «Дон» в будущем платные отрезки пути собираются сделать в четырех районах Ростовской области.

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