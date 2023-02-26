Полиция проводит проверку видео, где девочку заставили чистить зубы водой из унитаза

В полиции проводят проверку резонансного видео, где оскорбляют ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранительные органы проверят факт публикации видео, где мать заставляет дочь чистить зубы и полоскать рот водой из унитаза за то, что девочка материлась в Интернете. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе донского главка.

- Сотрудники Главного управления МВД по Ростовской области проводят проверку по факту опубликованной в Сети видеозаписи, содержащей противоправные действия в отношении несовершеннолетней, - прокомментировали в пресс-службе.

Добавим, как рассказал читателям «КП — Ростов-на-Дону» юрист Ваган Бегларян, действия, снятые на камеру, подпадают под статью 156 Уголовного Кодекса РФ - «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - лишение свободы на срок до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мать заставила дочку чистить зубы водой из унитаза за маты в Интернете

После каждого произнесенного плохого слова девочке приходилось полоскать рот (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Что грозит матери, заставившей дочь чистить зубы водой из унитаза за маты, рассказал юрист

Максимальное наказание за такое нарушение — реальный срок (подробнее)