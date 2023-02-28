В центре Ростова с 28 февраля отключат воду

Жителям стоит заранее позаботиться о запасах воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Ростова-на-Дону сотни граждан останутся без воды на сутки. Об этом сообщили в "Ростовводоканале".

Так, с 28 февраля с 8:30 и до 1 марта 8:00 запланировано отключение холодной воды. Водоснабжение перекроют в домах по адресам: проспект Шолохова, улицах 14-я Линия и 1-я Майская, а также на Театральном проспекте. Подачу холодной воды ограничат и в детском саду № 126 на улице М. Горького, 272 и в детской спортивной школе на Максима Горького, 274. Кроме того, воды не будет и в гостиничном комплексе «Золотой лев», а также в здании на улице Каяни, 11а.

Причиной отключений стали ремонтные работы на улице 2-я Линия. Там будут переподключать водопроводную линию.Отметим, что жителям перечисленных улиц необходимо заранее запастись водой.

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