В Ростове-на-Дону откроют современный библиотечно-информационный центр семейного чтения

Библиотечный фонд составит порядка 25 тысяч экземпляров различных изданий. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове к 1 июня в микрорайоне "Суворовском" откроют современный библиотечно-информационный центр семейного чтения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Учреждение назовут в честь известного классика Льва Николаевича Толстого. Отметим, что библиотечный фонд составит порядка 25 тысяч экземпляров различных изданий.

- Причем, в этом центре можно будет не только почитать книги. На базе библиотеки создадим кружки для дополнительного образования детей, где юные жители микрорайона смогут заниматься творчеством, – поделился Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, микрорайон активно развивается. Сегодня в нем проживают около 90 тысяч человек. Библиотека станет отличной возможностью для полезного времяпровождения не только детей, но и взрослых. Кроме того, в ней организуют творческие кружки. Отметим, что по стандартам Ростовской области, для городского округа с населением более 1 миллиона человек на 30 тысяч жителей должна быть одна библиотека.

- Благодаря центру появятся и новые рабочие места. Там будут трудиться 20 человек, – отметил сити-менеджер.

На реализацию проекта выделят больше 17 млн. рублей. Они пойдут на закупку книг, а также приобретение необходимого оборудования и мебели.

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