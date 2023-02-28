Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 19:11

В Ростове-на-Дону откроют современный библиотечно-информационный центр семейного чтения

Учреждение будет носить имя Льва Николаевича Толстого
Лейла МИРИШОВА
Библиотечный фонд составит порядка 25 тысяч экземпляров различных изданий.

Библиотечный фонд составит порядка 25 тысяч экземпляров различных изданий.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове к 1 июня в микрорайоне "Суворовском" откроют современный библиотечно-информационный центр семейного чтения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Учреждение назовут в честь известного классика Льва Николаевича Толстого. Отметим, что библиотечный фонд составит порядка 25 тысяч экземпляров различных изданий.

- Причем, в этом центре можно будет не только почитать книги. На базе библиотеки создадим кружки для дополнительного образования детей, где юные жители микрорайона смогут заниматься творчеством, – поделился Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, микрорайон активно развивается. Сегодня в нем проживают около 90 тысяч человек. Библиотека станет отличной возможностью для полезного времяпровождения не только детей, но и взрослых. Кроме того, в ней организуют творческие кружки. Отметим, что по стандартам Ростовской области, для городского округа с населением более 1 миллиона человек на 30 тысяч жителей должна быть одна библиотека.

- Благодаря центру появятся и новые рабочие места. Там будут трудиться 20 человек, – отметил сити-менеджер.

На реализацию проекта выделят больше 17 млн. рублей. Они пойдут на закупку книг, а также приобретение необходимого оборудования и мебели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 500 игроков примут участие в региональной киберспортивной студенческой лиге

Финал состязаний запланирован на 28-29 марта 2023 года

(Подробности)