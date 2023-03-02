В Ростове-на-Дону женщина захламила квартиру и устроила в ней приют для котов

«Кошачий приют» находится в пятиэтажном доме в Пролетарском районе. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ростове-на-Дону местная жительница устроила в своей квартире антисанитарию и поселила в ней кошек. Информацию «КП – Ростов-на-Дону» подтвердили в управляющей компании.

«Кошачий приют» находится в пятиэтажном доме в Пролетарском районе. Однако в квартире нет уютных лежанок и мисок с едой.

В жилище скопилось много мусора, за животными никто не ухаживает.

Представитель управляющей компании пояснил, что сама хозяйка квартиры здесь не живет. Женщина периодически приходит, чтобы покормить котов.

— Жильцы с этим всем живут. Проблема серьезная, хотелось бы, чтобы она решилась быстрее. Люди жаловались, но пока вопрос не решается, — сообщил собеседник.

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(Подробности)