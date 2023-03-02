В Ростовской области за год число невыездных должников увеличилось на треть

Временный запрет на выезд из страны получили 20 тысяч должников алиментов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области количество невыездных должников увеличилось на треть, с 452 тысяч в 2021 году до 681 тысячи в 2022 году. Эту информацию можно найти в докладах донского управления Федеральной службы судебных приставов.

- По итогам прошлого года на Дону вынесли 681 тысячу постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. В том числе эту меру воздействия ввели для 20,3 тысячи должников алиментов, - сообщает УФССП.

Общая взысканная сумма по оконченным и неоконченным исполнительным производствам среди тех, кто получил временное ограничение на выезд, составила составила 2 млрд рублей.

Напомним, ранее сотрудники УФССП также отчитались по взысканию зарплатных долгов. В 2022 году оплату труда людям принудительно возвращали в четыре раза чаще, чем годом ранее.

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