В Ростове-на-Дону некоторые торговые центры усилили охрану из-за скоплений подростков

Всех охранников ТРК «МЕГАМАГ» дополнительно проинструктировали Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону некоторые торговые центры усилили охрану после столкновений подростков. Об этом стало известно сегодня, 2 марта.

Официально ситуацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в ТРК «МЕГАМАГ». Известно, что всех охранников торговой зоны дополнительно проинструктировали. Также увеличили количество сотрудников на территории.

- Ситуация до конца непонятна. Но мы считаем, что если риск есть, то, в данном случае, можно и перестраховаться. Поэтому бдительность персонала охраны повысили, акцентировали внимание именно на группах подростков. В целом, надеюсь, что волна интереса к этому быстро схлынет, - прокомментировал управляющий ТРК «МЕГАМАГ» Евгений Наумов.

По данным областных СМИ, подобную работу с персоналом также провели в ТЦ «Горизонт». Относительно мер в других торговых центрах информации пока нет.

Добавим, впервые конфликтующие друг с другом группы молодых людей в Ростове заметили 26 февраля. Тогда ребята при виде полиции бросились врассыпную, пытаясь сбежать. Второй раз молодежь видели около ТЦ «Рио».

На произошедшее уже обратил внимание губернатор Василий Голубев. Глава региона потребовал быстрой и четкой реакции на инциденты.

- Сейчас, когда состоялись первые такие акции, тему нельзя оставлять без внимания. Обращаю внимание глав администраций, региональных и муниципальных структур по молодежной политике, а также Совета ректоров вузов Ростовской области и педагогического сообщества: нужна очень выверенная, правильно организованная работа, - подчеркнул Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидцы: в Ростове-на-Дону к «Горизонту» из-за скопления молодежи прибыли сотрудники МВД

Предварительно, юноши поспорили друг с другом, но при виде правоохранителей попытались сбежать (подробности)