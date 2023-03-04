В Ростове 33 млн рублей направят на ремонт 5 километров тротуаров

До 1 августа предстоит отремонтировать 5,2 километра тротуаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 33 миллионов рублей выделено на ремонт 15 тротуаров протяженностью более 5 километров в Ростове. Решение выделить деньги из муниципальной казны было принято на февральском заседании городской Думы. Об этом сообщает в своем телеграм-кананале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, площадь тротуаров, подлежащая ремонту, составит 12787 квадратных метров, а протяженность пешеходных дорожек — 5 километров 260 метров.

Их полный перечень указан на сайте администрации города, уточняет сити-менеджер.

- В настоящее время проводится процедура определения подрядных организаций согласно 44-му Федеральному Закону, - сообщил глава. - Ремонтные работы должны быть завершены до 1 августа.

Уточняется, что отдельно будут выделены средства на ремонт участков тротуаров. В рамках этих работ будут обустроены пандусы для маломобильных граждан, приведены в порядок тротуарные части вблизи пешеходных переходов и отремонтируют тротуары, ведущие к социально значимым объектам. Этот фронт работ необходимо будет выполнить до 20 октября.

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