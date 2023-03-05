Дождь, сильный ветер и до +12 прогнозируют синоптики в Ростовской области в воскресенье

Пасмурная погода с прояснениями ожидается и в Ростове, и в области. Фото: Кристина Круговых

В воскресенье, 5 марта, в Ростовской области не обойдется без осадков от дождя до мокрого снега и «очень крепкого» по шкале Бофорта ветра, но зато в отдельных районах существенно потеплеет. Подробный прогноз сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.

В Ростове ожидается пасмурная погода, днем пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду с порывами до 15. Температура воздуха днем достигнет +5-7 градусов.

В Ростовской области будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов слабый и умеренный дождь, утром по северу с мокрым снегом. Ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем столбики термометров в зависимости от района покажут от +2 до +7, а по югу все +12.

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