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НовостиОбщество5 марта 2023 6:20

В Ростовской области ищут пропавшего молодого мужчину, который мог стать жертвой преступления

Жителя Кубани ищут сразу в нескольких регионах
Татьяна ТИХОНОВА
Правоохранительные органы просят связаться, если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего.

Правоохранительные органы просят связаться, если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области ищут 29-летнего жителя станицы Кущевской Краснодарского края Алексея Ивановича Твердохлебова. Мужчина пропал без вести еще третьего декабря, и у правоохранительных органов есть опасения, что он мог стать жертвой преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

- Установлено, что 3 декабря мужчина находилсяв гостях в селе Новоивановского Кущевского района, после чего пропал без вести, а спустя время его родственники обратились в правоохранительные органы. И до настоящего времени его местонахождение не установлено, - прокомментировали в ведомстве. - Сведений о том, что он намеревался беспричинно или на длительное время отбыть в неизвестном направлении, сменить место жительства, не имеются. В связи с этим у следствия имеются основания полагать, что он мог стать жертвой преступления.

В последний раз 29-летнего мужчину знакомые видели 3 декабря. Фото: СУ СК по Ростовской области

В последний раз 29-летнего мужчину знакомые видели 3 декабря. Фото: СУ СК по Ростовской области

Следствие считает, что пропавший может находиться и в соседнем регионе, то есть Ростовской области, и публикует приметы пропавшего.

Рост 170 сантиметров, размер обуви 42-43, худощавый, овальной формы лицо, карие глаза, волосы черные, на момент пропажи стрижка была короткая. Особые приметы: имеется ожог правой подмышки, на правой руке есть татуировка с текстом «За Вас». При себе имел военный билет.

Сейчас следователи устанавливают, где находится пропавший мужчина и все обстоятельства его исчезновения. К поиску привлечены и правоохранительные органы, и казачество, и общественные организации. Помочь в поисках можно по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Любую известную информацию о пропавшем Алексее Твердохлебове просят сообщать по телефонам 8(861)-684-00-01, 8(861)-268-61-76, 8-800-700-54-52, 112 или 02.

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