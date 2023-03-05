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НовостиОбщество5 марта 2023 7:30

В Ростовской области готовятся к ремонту связующей дороги между Зверево и Гуково

Контракт на производство ремонтных работ уже заключен
Татьяна ТИХОНОВА
Отремонтировать дорогу должны уже к лету.

Отремонтировать дорогу должны уже к лету.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В марте дорожники Ростовской области приступят к ремонту дороги улицы Макаренко, которая ведет из Зверево в Гуково. Дорожники приведут асфальт в нормативное состояние, и контракт на производство ремонтных работ уже заключен. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

- Улица Макаренко, ведущая из Зверево в Гуково, является одной из основных транспортных артерий двух моногородов. Сейчас дорога находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не обеспечивает безопасность дорожного движения для личного и общественного автомобильного транспорта, - говорится в сообщении.

К ремонту дорожники приступят в марте — сразу, когда позволят погодные условия. Контракт на производство работ был заключен еще в 2022 году, и по его условиям, к уже к началу лета 1,1 километра дорожного покрытия полностью приведут в порядок.

Также в марте начнется ремонт двух мостовых переходов на региональных дорогах в Миллеровском и Волгодонском районах. В перспективе — привести в порядок мосты через реки Большой Несветай в Родионово-Несветайском районе, Егорлык в Сальском, Северский Донец в Усть-Донецком районе и через судоходный канал в Волгодонском.

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