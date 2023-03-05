В Ростове руководителей коммунального предприятия поймали на миллионной взятке

Деньги предназначались для беспрепятственной победы в торгах. Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростове на миллионной взятке попались руководители коммунального предприятия. Обвинение предъявлено директору муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет» и его заместителю по статье «Получение взятки», а директор коммерческой компании обвинен по статье «Дача взятки». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Ростовской области.

По версии следствия, должностные лица коммунального предприятия, действуя по предварительному сговору, получили от директора коммерческой фирмы взятку — более миллиона рублей. Он платил за сведения, которые помогут ему победить торги на заключение договора подряда с этой самой коммунальной казенной организацией, и за то, что руководство подпишет ему все необходимые документы для последующей оплаты за проведенные по контракту работы.

Но в дело вовремя вмешались сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области и не дали осуществить план.

- Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося, - уточнили в следкоме. - Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

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